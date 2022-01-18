Джон Элканн наложил вето на возвращение Жана Тодта в «Феррари»

Президент «Феррари» Джон Элканн выступил против возвращения экс-главы Международной автомобильной федерации (ФИА) Жана Тодта в команду, сообщает FormulaPassion со ссылкой на Corriere della Sera.

Тодт должен был играть роль суперконсультанта, выступая в качестве помощника как для президента «Феррари», так и для Маттиа Бинотто. Однако Элканн предпочёл отказаться от решения, которое, возможно, показалось ему не до конца определённым, учитывая авторитет французского менеджера.

Ранее авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд высказался о возможном приходе Тодта в «Феррари»:

«Я поговорил с источником внутри «Феррари», или, скорее, источник поговорил со мной. С его стороны в мой адрес прозвучало нечто вроде дружеского предупреждения: «Будь осторожен с такими историями. Я не думаю, что это произойдёт. Если бы ты спросил меня об этом перед рождественскими каникулами, я бы сказал, что так оно и будет, но сейчас всё изменилось. Не думаю, что сделка состоится».