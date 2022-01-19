Новый сайт о Гран-при России Формулы-1

Стало известно, что промоутер Гран-при России Формулы-1 компания «Росгонки» открыла новый сайт, на котором можно приобрести билеты на этап Формулы-1 в Сочи.
На новом сайте будет появляться свежая информация, которая имеет отношение к «Росгонкам».
Прямо сейчас на сайте продолжается продажа билетов на сочинский этап «королевских гонок» 2022 года. Темпы продаж выросли более чем в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уже 1 марта произойдёт следующая стадия повышения цен.
Также напомним, что в текущем сезоне помимо этапа Формулы-1, на Сочи Автодроме состоится Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту. Это соревнование впервые пройдет в России с 9 по 12 июня. А вот российский этап главных кузовных гонок планеты состоится на сочинский трассе уже во второй раз в истории. В этом году этап FIA WTCR пройдёт 6 и 7 августа. Подробная информация о данных мероприятиях появится позднее на сайте.
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