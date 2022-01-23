Мазепин и Шумахер сыграли в квиз. Никита не ответил на вопросы о столицах и командах РПЛ

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опубликовала забавное видео, в котором гонщики коллектива Мик Шумахер и Никита Мазепин поучаствовали в специальном челлендже под названием «10 секунд». Пилоты по очереди выбирали из трёх категорий вопросов — лёгких, средних или сложных. После этого гонщикам нужно было назвать три каких-либо подходящих под описание слова.



В частности, Никита Мазепин допустил ошибку, отвечая на вопрос о трёх мировых столицах, назвав Москву, Лондон и Мюнхен. На деле столицей Германии является Берлин.



По итогам челленджа Никита был близко к тому, чтобы сравнять счёт, однако ошибся при ответе на последний вопрос — ему нужно было назвать три команды, выступающие в РПЛ. Мазепин назвал «Спартак», «Зенит» и сборную России.

Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Хаас».