Экипаж двух экс-пилотов Формулы-1 выиграл квалификационную гонку к «24 часам Дайтоны»

В США начался очередной сезон гонок на выносливость IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Формально первый этап чемпионата — марафон «24 часа Дайтоны» — стартует лишь 29 января, но битва за титул уже началась: за неделю до суточной гонки легендарный американский суперспидвей принял квалификационный 100-минутный заезд в рамках недели тестов Roar Before the 24. Эта гонка не только определяет расстановку экипажей на старте марафона, но и позволяет набрать очки в общий зачёт.



В общей сложности на стартовой решётке в этом году собрался 61 экипаж. Участники разделены на пять классов: американские прототипы DPi, хорошо известные в Европе LMP2 и LMP3, а также два зачёта автомобилей гран-туризмо — GTD Pro и GTD. G-Drive Racing by APR, выступающая в чемпионате под российским флагом, выставила в зачёте LMP2 два экипажа.



Быстрее всех в первенстве IMSA едут прототипы DPi, а потому борьба за победу в абсолютном зачёте свелась к дуэли Cadillac и Acura. В первой фазе гонки на двух первых позициях шли экипажи Cadillac, но оба получили штрафы за превышение скорости, что вывело вперёд Acura. Тем не менее Cadillac № 5 не сдавался до самого финиша и постепенно догонял Acura № 10. В первом повороте последнего круга Ричард Уэстбрук пошёл в отчаянную атаку на Рикки Тейлора — тот практически не оставил места, и между машинами произошёл контакт. Но Acura устояла, а вот Уэстбрука поставило поперёк трассы. Победу в гонке в итоге одержал экипаж Рикки Тейлора, Филипе Альбукерке, Александера Росси и Уилла Стивенса — Konica Minolta Acura ARX05 № 10.



Столкновение Уэстбрука и Тейлора едва не разрушило гонку G-Drive Racing by APR: Рене Расту пришлось объезжать потерявший темп автомобиль по обочине, но отрыв от соперников позволял вернуться на траекторию без потери третьей позиции. Доминировали в зачёте LMP2 экипажи PR1 Mathiasen Motorsports: автомобиль № 52 занял первое место, № 11 — второе. G-Drive Racing by APR сражалась чуть дальше — с экипажами High Class Racing и Era Motorsport. Тем не менее Рене Раст и его товарищи по экипажу — Франсуа Арьё, Оливер Расмуссен и Эд Джонс — стартуют в суточной гонке с третьего места. Другой экипаж российской команды — № 69 — занял седьмое место в классе. Марафон «24 часа Дайтоны» стартует в субботу, 29 января, в 21:40 по московскому времени.



Квалификационная гонка в Дайтоне. Итоги:

1. Р. Тейлор, Ф. Альбукерке, А. Росси, У. Стивенс (Acura DPi № 10) — 61 круг

2. Т. Вотье, Р. Уэстбрук, Л. Дюваль, Б. Китинг (Cadillac DPi № 5) +7,900 сек

3. К. Кобаяси, М. Роккенфеллер, Х.-М. Лопес, Д. Джонсон (Cadillac DPi № 48) +9,569

4. О. Джарвис, Т. Бломквист, Э. Кастроневес, С. Пажно (Acura DPi № 60) +15,643

5. Р. ван дер Занде, С. Бурде, С. Диксон, А. Палоу (Cadillac DPi № 01) +22,680

6. Э. Бамбер, А. Линн, М. Эрикссон, К. Магнуссен (Cadillac DPi № 02) +25,550

7. П. Дерани, Т. Нуньес, М. Конвей (Cadillac DPi № 31) +56,737

8. Б. Китинг, М. Йенсен, С. Хаффекер, Н. Ляпьер (Oreca LMP2 № 52) +1 круг

9. Д. Пирсон, Г. Тинкнелл, С. Томас, Д. Бомарито (Oreca LMP2 № 11) +1 круг

10. Ф. Арьо, О. Расмуссен, Э. Джонс, Р. Раст (G-Drive Oreca LMP2 № 68) +1 круг

...14. Д. Фальб, Д. Аллен, Л. Гьотто, Т. ван дер Хелм (G-Drive Oreca LMP2 № 69) +2 круга.