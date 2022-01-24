Алёшин-старший объяснил, почему Смоляр остался в Формуле-3

Заслуженный тренер России по автоспорту и директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин рассказал, почему Александр Смоляр остался в Формуле-3.
«Рассматривались ли варианты перехода Александра в другие гоночные серии? Да, мы прорабатывали разные варианты. Но пришли к выводу, что опыт, полученный Александром за последние два года, – чрезвычайно ценный актив. И в новом сезоне самый логичный вариант действий – использовать этот актив по максимуму.
Есть разные варианты работы с командами, и на сезон 2022 года мы с коллективом MP Motorsport разработали углублённую программу сотрудничества. Александр как опытный и быстрый пилот будет работать в том числе над техническими аспектами машины. И сама эта программа, и условия сотрудничества с командой нас более чем устраивают», — приводит слова Алёшина официальный инстаграм-аккаунт SMP Racing.
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