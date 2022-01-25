Эллисон: работаю в Формуле-1 более 30 лет, но новый регламент затмил всё, что я видел

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался по поводу нового регламента Формулы-1.

«Я работаю в Формуле-1 более 30 лет, но этот регламент затмил всё остальное, что я видел раньше. Правил стало не только намного больше, но они ещё и принципиально отличаются от предыдущих. Это означает, что нам пришлось создавать новую машину. Какую часть ни возьми, она будет новой. Полагаю, что, учитывая, что все машины будут сильно отличаться от предыдущих образцов, один или два болида на решётке будут очень сильно ошибаться, и год для них будет ужасно болезненным.

Все будут смотреть на другие команды, что-то у них перенимать, что-то совершенствовать. Мы сделаем всё, чтобы пробиться вперёд. А когда мы там окажемся, сделаем всё, чтобы закрепиться на вершине», — приводит слова Эллисона Daily Express.