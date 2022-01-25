В «КАМАЗ-мастер» рассказали, почему судьи так заинтересовались их новой тормозной системой

Гонщики команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов и Эдуард Николаев прокомментировали повышенный интерес судей ФИА к новой тормозной системе, которую применили камазовцы на прошедшем ралли-марафоне «Дакар»-2022. В конечном счёте технические комиссары признали систему полностью легальной.

«Мы даже сами спровоцировали такой интерес к этой системе, заранее предупредив о её разработке и установке. Лучше всё сделать «на берегу», чем потом судьи придут и спросят, что это такое. Всё было предусмотрено. Если бы судьи вдруг нам отказали, мы бы просто её демонтировали и вернулись к старой схеме», — заявил в интервью «Чемпионату» Шибалов.

«Мы подготовились очень серьёзно: сделали документацию, рисунки. Женя Яковлев общался с ними до гонки и сразу пообещал, что ещё раз всё покажет вживую на бивуаке. После изучения системы судьи всё запломбировали.



В первую очередь эта система влияет на безопасность. На участках, где приходится интенсивно тормозить, воздуха не хватает: компрессор не успевает его накачивать, если параллельно работает система подкачки шин. Всё это небезопасно. Да, если есть возможность, то мы можем ускорить накачку колёс, но это для экстренных ситуаций: когда прокол колеса и нужно постараться направить весь воздух в это колесо, чтобы постараться доехать. Тогда мы тоже используем эту систему. Но в первую очередь она нужна для надёжной работы тормозов, связана с безопасностью», — добавил со своей стороны Николаев.