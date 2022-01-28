Тост — о выступлении Цуноды в Бахрейне: тогда мне стало ясно, что скоро произойдёт авария

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о пилоте его команды Юки Цуноде.



«Юки провёл прошлый сезон как типичный новичок. Раньше у нас всегда было одно и то же, но в том году впервые в команде вместе с новичком выступал уже очень опытный гонщик. Ведь раньше мы, как правило, выступали либо с двумя новичками, либо с пилотом, за плечами которого уже был год выступлений, и потому разница была не так очевидна.



То, что случилось с Юки, совершенно легко объяснить. В Бахрейне он провёл хорошую гонку, финишировал девятым, всё было и вправду здорово. Но уже тогда мне было ясно, что скоро произойдёт авария, потому что Юки пилотировал на пределе.

С молодыми пилотами всегда одно и то же. В таких ситуациях мы говорим им: «Эй, поосторожнее». Я точно знаю, что тогда было у Юки в голове. После гонки в Бахрейне он, как и многие молодые парни, подумал: “Хм, Формула-1 не так уж сложна”», — приводит слова Тоста Autosport.