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Формула-1 близка к соглашению о проведении ГП в Лас-Вегасе, что станет 3-м этапом в США

Формула-1 близка к соглашению о проведении ГП в Лас-Вегасе, что станет 3-м этапом в США
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Руководство Формулы-1 и организаторы гонки в Лас-Вегасе продолжают переговоры о проведении Гран-при. Об этом информирует Sports Buisness Journal.

Сообщается, что переговоры между обеими сторонами в последние месяцы ускорились, и официальное объявление может состояться уже в первой половине этого года. Сейчас обсуждаются вопросы логистики.

По сведениям источника, первый Гран-при Лас-Вегаса может состояться уже в 2023 году. Однако, в случае каких-либо трудностей в переговорах, он может появиться в календаре «Королевских гонок» годом позже. В настоящее время США принимает сразу два этапа: в Остине и Майами.

Ранее сообщалось, что Гран-при Формулы-1 в Сингапуре будет проводиться как минимум до 2028 года.

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