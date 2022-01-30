В Спа показали свежие фотографии реконструкции трассы

В Спа (Бельгия) продолжается реконструкция трассы. В сети уже появились фотографии со строительства новой трибуны.

Публикация доступна в «твиттере» Spa-Francorchamps.

Две новые трибуны — напротив старой стартовой прямой и на вершине поворота «Радийон» — вместят более 13 тысяч зрителей, из них более чем 8 тысяч мест будут под крышей. Сама реконструкция началась ещё в середине октября. Она станет частью длительного проекта по обновлению трассы, рассчитанного на 10 лет. Проект обойдётся в € 80 млн.



Организаторы также перестроят зоны вылета трассы. Это будет сделано для повышения безопасности. Напомним, в 2019 году здесь произошла смертельная авария в Формуле-2, где погиб французский пилот Антуан Юбер.

Ранее в Спа показали изменения в легендарном повороте «Красная вода».