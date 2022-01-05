В Спа показали изменения в легендарном повороте «Красная вода»

Появились свежие фотографии с реконструкции трассы Формулы-1 в Спа (Бельгия). В рамках повышения безопасности к Гран-при Формулы-1 было принято решение изменить сразу несколько участков трассы, в том числе легендарный поворот «Красная вода».

На повороте будут сдвинуты металлические ограждения для расширения зон безопасности. На треке также установят обновлённые трибуны. Две новые трибуны — напротив старой стартовой прямой и на вершине поворота «Радийон» — вместят более 13 тысяч зрителей, из них более чем 8 тысяч мест будут под крышей.

Публикация доступна в «твиттере» трассы Спа.

Ранее сообщалось, что зрителям, посетившим в этом году Гран-при Бельгии, который был остановлен после трёх кругов из-за сильного дождя, не будет предложено возмещение стоимости билетов.