В Спа показали изменения в легендарном повороте «Красная вода»

Появились свежие фотографии с реконструкции трассы Формулы-1 в Спа (Бельгия). В рамках повышения безопасности к Гран-при Формулы-1 было принято решение изменить сразу несколько участков трассы, в том числе легендарный поворот «Красная вода».
На повороте будут сдвинуты металлические ограждения для расширения зон безопасности. На треке также установят обновлённые трибуны. Две новые трибуны — напротив старой стартовой прямой и на вершине поворота «Радийон» — вместят более 13 тысяч зрителей, из них более чем 8 тысяч мест будут под крышей.
Публикация доступна в «твиттере» трассы Спа.
Ранее сообщалось, что зрителям, посетившим в этом году Гран-при Бельгии, который был остановлен после трёх кругов из-за сильного дождя, не будет предложено возмещение стоимости билетов.
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