Глава MotoGP Эспелета — о скандальной гонке Ф-1 в Абу-Даби: я не хочу такого финала у нас

Генеральный директор MotoGP Кармело Эспелета высказался о скандальном финале Гран-при Абу-Даби прошлого сезона Формулы-1.



«Я не хочу такого финала в MotoGP. Конечно, я бы хотел, чтобы два гонщика боролись за титул до последней гонки. Но во что в итоге всё обернулось? Нет, спасибо.



В этом противостоянии я не занимаю чью-либо сторону. Это был фантастический чемпионат мира, борьба велась до самого конца, но в итоге случились противоречия, что нехорошо. И мне не нравится тот факт, что тот, кто занял второе место, исчез из медиапространства», — приводит слова Эспелеты Marca.



Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.