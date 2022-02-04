Ральф Шумахер: не уверен, что от Мазепина была польза при разработке новой машины

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер в очередной раз подверг критике российского пилота «Хааса» Никиту Мазепина. Ральф является родным дядей напарника Никиты — Мика Шумахера.



«Сейчас команда должна заложить основу, чтобы Мик мог набирать очки. Дальше всё будет зависеть от него и от того, как он справится с ситуацией. В настоящий момент он работает один, из-за молодости ему нужна поддержка со стороны команды при выборе направления и принятии важных решений.



Никита, возможно, и способен показывать неплохую скорость, но чаще всего он не производит впечатления. Я не уверен, приносил ли он пользу команде при работе над новой машиной, или этим занимался только Мик.



Мик многому научился за минувший сезон. Если он допускал ошибки, то сразу же извинялся перед командой и продолжал трудиться», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.