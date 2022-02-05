Хэмилтон — шестой в списке самых влиятельных людей в автоспорте, Ферстаппен — десятый

Британское издание Autosport опубликовало рейтинг 12 самых влиятельных людей в автоспорте по состоянию на начало 2022 года. Первое место в этом списке занял президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем.



В этот список попали сразу два гонщика Формулы-1 — Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Хэмилтон занял в рейтинге шестое место, а Ферстаппен — десятое. Любопытно, что Хэмилтон опередил в этом списке руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали.



12 самых влиятельных людей в автоспорте по версии Autosport

1. Мохаммед бен Сулайем (президент ФИА)

2. Джон Малоун (председатель правления Liberty Media)

3. Дитрих Матешиц (сооснователь компании «Ред Булл»)

4. Олла Каллениус (исполнительный директор концерна Daimler)

5. Джон Элканн (президент «Феррари»)

6. Льюис Хэмилтон (семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседес»)

7. Стефано Доменикали (руководитель Формулы-1)

8. Тото Вольфф (руководитель «Мерседеса»)

9. Алехандро Агаг (основатель Формулы-E и Extreme E)

10. Макс Ферстаппен (чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл»)

11. Роджер Пенске руководитель «Индикара», «Индианаполиса» и «Пенске»)

12. Джим Франс (исполнительный директор NASCAR)