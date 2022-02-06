Фелипе Масса выступит в одном экипаже с Тимо Глоком

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса рассказал, что он выступит в бразильском чемпионате Stock Car в одном экипаже со своим бывшим соперником Тимо Глоком.
«Такая идея появилась у меня в прошлом году, когда мы встретились в дни Гран-при Бразилии. Я поделился ею с моими спонсорами, и они быстро согласились. Помимо того, что дуэт с Тимо представляет собой единое целое в контексте автоспорта, очевидно, что мы также будем стремиться к хорошему результату. Я уже нахожусь в прямом контакте с ним, передавая всю возможную информацию», — приводит слова бразильца Band.
«Я очень рад возможности поехать в Сан-Паулу и стать напарником Фелипе в Stock Car. Это будут захватывающие и очень особенные выходные для меня. Я слежу за Stock Car. Вижу, что управлять этой машиной непросто, но Фелипе уже прислал мне несколько записей с бортовой камеры, чтобы я мог понять машину. Будет очень весело, потому что в этой категории есть громкие имена и много быстрых гонщиков. Надеюсь, я тоже смогу показать хороший результат», — сказал Глок.
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