В ФИА объяснили, почему машины 2022 года станут на 43 кг тяжелее

Технический директор ФИА Николас Томбасис объяснил, почему автомобили Формулы-1 следующего сезона станут тяжелее на 43 килограмма.
«Автомобили прошли омологацию с 2020 по 2021 год. Поэтому мы не могли требовать от команд серьёзных изменений в некоторых компонентах. Мы индивидуально попросили некоторые команды внести изменения в топливную систему, это зависело от конкретных особенностей автомобилей.
Наше исследование показало, что повысить прочность боковой части шасси и носа — лучший и самый эффективный способ сделать машину безопаснее, потому что именно эти части поглощают энергию от потенциального удара. Мы сделали бока и нос примерно в два раза прочнее, что мы сделали за счёт более толстых стенок шасси и укрепления конструкций.
Сейчас шасси способно поглощать до 80 процентов энергии удара. Работаем над тем, чтобы увеличить это значение в будущем. Но мы продолжаем бороться с проблемами — например, если носовая часть спроектирована с целью рассеять энергию от удара в продольном направлении, то она легче отламывается при боковом ударе. Поэтому мы не можем сделать нос таким прочным, как хотелось бы», — приводит слова Томбасиса Auto Motor und Sport.
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