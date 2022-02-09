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В «Мерседесе» намекнули на цвета машины 2022 года

В «Мерседесе» намекнули на цвета машины 2022 года
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Команда Формулы-1 «Мерседес» в социальных сетях намекнула на цветовую палитру нового болида, который коллектив будет использовать в сезоне-2022. Ранее сообщалось, что «Мерседес» может отказаться от чёрной ливреи и вернуться к более традиционным серебряным цветам.

Пресс-служба команды в своём «инстаграме» опубликовала фотографию, на которой пресдтавлены четыре цвета, причём в большем количестве представлены бирюзовый и серебристый цвета. Первый является официальным цветом титульного спонсора команды — компании Petronas, а второй — традицонным цветом команды. Кроме того, на фото можно увидеть чёрный и красный цвета.

Презентация нового болида «Мерседеса» запланирована на 18 февраля.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

9 февраля — «Ред Булл»;
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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