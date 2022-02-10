Стролл высказал мнение о скандальном финале сезона-2021 Формулы-1

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл поделился мыслями о скандальном финале сезона в Абу-Даби.
«Я думаю, что последовательность не самая сильная наша сторона. То, что произошло в Абу-Даби, как я считаю, было неправильно. Правила есть правила. Когда на трассе появляется машина безопасности, круговые должны вернуться в круг, после чего мы начинаем гоняться. В регламенте нет ни слова о том, что часть круговых должна остаться позади, а часть — обогнать пейс-кар. Нельзя менять такие вещи ради шоу.
Конечно, это пример отсутствия последовательности. Правила есть правила, ради зрелищности их нельзя менять, модифицировать. В первую очередь Формула-1 — это спорт. Думаю, Формула-1 и ФИА в чём-то ошиблись и могли поступить по-другому – в этом случае надо сделать выводы после гонки. Но я не считаю, что в Абу-Даби всё было правильно.
Мы обсуждали это, но после Абу-Даби все немного разбежались. Я уверен, что мы ещё вернёмся к этой теме до первой гонки вместе с пилотами, ФИА и Формулой-1», — приводит слова Стролла RaceFans.
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