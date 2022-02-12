Бывший босс «Пирелли» считает, что Ф-1 могла просчитаться с переходом на 18-дюймовые шины

Бывший руководитель автоспортивного отдела «Пирелли» Пол Хембери считает, что Формула-1 могла просчитаться с переходом на 18-дюймовые шины.
«Мне очень нравились 13-дюймовые шины, они придавали машинам совершенно другой вид. Было бы гораздо интереснее перейти на 19-дюймовые шины. Насколько я помню, есть только один чемпионат, который использует такие диски — это Ferrari Challenge. А 18 дюймов используют во многих чемпионатах. Возможно, в «Пирелли» упустили хорошую возможность.
Теперь командам придётся выбросить кучу данных за годы использования шин предыдущего поколения. Команды ждёт множество неизвестных. Не до конца понятно, как эти шины будут работать в гоночных условиях. Но я слышал, что производительность этой резины намного выше, чем все считали.
Однако есть множество областей, в которых команды не разобрались до конца. Симуляции не помогают — с такими изменениями всегда несколько команд сталкиваются с трудностями, а несколько других доминируют и отлично справляются. Этого следует ожидать», — приводит слова Хембери RacingNews365.
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