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В «Уильямсе» показали тизер ливреи на сезон-2022 и назвали нового спонсора

В «Уильямсе» показали тизер ливреи на сезон-2022 и назвали нового спонсора
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Команда Формулы-1 «Уильямс» выпустила тизер презентации нового болида. Напомним, новый болид команды к сезону-2022 будет представлен уже завтра, 15 февраля.

Кроме того, команда представила своего нового спонсора — компанию Duracell, занимающуюся производством батареек и аккумуляторов. Логотипы фирмы появятся на машинах, униформе команды и комбинезонах гонщиков.

В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать канадец Николас Латифи и тайско-британский гонщик Александер Албон.

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Уильямс» заняла восьмое место.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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