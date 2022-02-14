В «Уильямсе» показали тизер ливреи на сезон-2022 и назвали нового спонсора

Команда Формулы-1 «Уильямс» выпустила тизер презентации нового болида. Напомним, новый болид команды к сезону-2022 будет представлен уже завтра, 15 февраля.



Кроме того, команда представила своего нового спонсора — компанию Duracell, занимающуюся производством батареек и аккумуляторов. Логотипы фирмы появятся на машинах, униформе команды и комбинезонах гонщиков.

В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать канадец Николас Латифи и тайско-британский гонщик Александер Албон.



В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Уильямс» заняла восьмое место.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.