Новый болид «Альфа Ромео» дебютировал на трассе в тестовой ливрее. Фото

Швейцарская команда Формулы-1 «Альфа Ромео» сегодня опробовала на трассе свой новый болид C42, официальная презентация которого состоится уже после первых предсезонных тестов Ф-1 в Барселоне. Шейкдаун нового автомобиля проходит в дождевых условиях на трассе в итальянском Фьорано. Первым за руль автомобиля сел один из новичков команды — финн Валттери Боттас. Согласно регламенту Формулы-1, в рамках съёмочного дня «Альфа Ромео» может проехать по трассе не более ста километров.



Посмотреть первые фотографии машины можно в твиттер-аккаунте портала Autosport.



Автомобиль раскрашен в тестовую камуфляжную ливрею. Вероятно, она же будет использоваться и во время трёхдневных испытаний в Барселоне 23-25 февраля. Официальная презентация С42 запланирована на 27 февраля.



Сама команда между тем выложила в соцсетях ролик со звуком мотора «Феррари», установленного на болид.