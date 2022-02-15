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Новый болид «Альфа Ромео» дебютировал на трассе в тестовой ливрее. Фото

Новый болид «Альфа Ромео» дебютировал на трассе в тестовой ливрее. Фото
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Швейцарская команда Формулы-1 «Альфа Ромео» сегодня опробовала на трассе свой новый болид C42, официальная презентация которого состоится уже после первых предсезонных тестов Ф-1 в Барселоне. Шейкдаун нового автомобиля проходит в дождевых условиях на трассе в итальянском Фьорано. Первым за руль автомобиля сел один из новичков команды — финн Валттери Боттас. Согласно регламенту Формулы-1, в рамках съёмочного дня «Альфа Ромео» может проехать по трассе не более ста километров.

Посмотреть первые фотографии машины можно в твиттер-аккаунте портала Autosport.

Автомобиль раскрашен в тестовую камуфляжную ливрею. Вероятно, она же будет использоваться и во время трёхдневных испытаний в Барселоне 23-25 февраля. Официальная презентация С42 запланирована на 27 февраля.

Сама команда между тем выложила в соцсетях ролик со звуком мотора «Феррари», установленного на болид.

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