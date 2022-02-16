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Источник: у болида «Ред Булл» уникальный дизайн переднего антикрыла

Источник: у болида «Ред Булл» уникальный дизайн переднего антикрыла
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Издание Formula News Live в своём «твиттере» рассказало о том, что новый болид команды «Ред Булл» RB18 имеет уникальный дизайн переднего крыла.

Также отмечается, что сегодня проходит обкатка новой машины на трассе «Сильверстоун».

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Ред Булл» заняла второе место.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» подписал спонсорское соглашение с платформой для обмена криптовалют Bybit.

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