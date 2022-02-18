Россиянин Бедрин выиграл гонку Формулы-4 ОАЭ. Все его соперники были оштрафованы
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Российский гонщик Никита Бедрин одержал победу во второй гонке этапа Формулы-4 ОАЭ на трассе Яс-Марина.
Первым к финишу по итогам гонки пришёл бразильский пилот Рафаэль Камара, однако он был оштрафован судьями за нарушение процедуры красных флагов, в результате чего победа досталась Бедрину, финишировавшему вторым.
Любопытно, что всего в гонке классифицированы были 23 пилота, 22 из которых получили штрафы за нарушение процедуры красных флагов — все, за исключением Бедрина.
За две гонки до конца сезона Бедрин занимает четвёртую позицию в личном зачёте, отставая от лидера, австрийца Чарли Вурца, на 44 очка. Чарли Вурц — сын бывшего гонщика Формулы-1 Алекса Вурца.
Рафаэль Камара идёт на второй позиции в чемпионате с 25 очками отставания.
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