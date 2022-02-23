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Тесты Формулы-1 в Барселоне: онлайн-трансляция первого дня и состав пилотов

Тесты Формулы-1 в Барселоне: онлайн-трансляция первого дня и состав пилотов
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23 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартуют предсезонные тесты Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне.

Состав участников первого дня тестов:
Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Макс Ферстаппен (Red Bull)
TBA (Ferrari)
Ландо Норрис (McLaren)
TBA (Alpine)
Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri)
Себастьян Феттель (Aston Martin) — до обеда
Лэнс Стролл (Aston Martin) — после обеда
Николас Латифи (Williams) — до обеда
Александер Албон (Williams) — после обеда
Роберт Кубица (Alfa Romeo) — до обеда
Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда
Никита Мазепин (Haas) — до обеда
Мик Шумахер (Haas) — после обеда.

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