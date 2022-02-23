Тесты Формулы-1 в Барселоне: онлайн-трансляция первого дня и состав пилотов

23 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартуют предсезонные тесты Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.



Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне.



Состав участников первого дня тестов:

Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда

Макс Ферстаппен (Red Bull)

TBA (Ferrari)

Ландо Норрис (McLaren)

TBA (Alpine)

Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri)

Себастьян Феттель (Aston Martin) — до обеда

Лэнс Стролл (Aston Martin) — после обеда

Николас Латифи (Williams) — до обеда

Александер Албон (Williams) — после обеда

Роберт Кубица (Alfa Romeo) — до обеда

Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда

Никита Мазепин (Haas) — до обеда

Мик Шумахер (Haas) — после обеда.