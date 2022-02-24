Тесты Формулы-1 в Барселоне: онлайн-трансляция второго дня и состав пилотов

24 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует второй день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.



Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне.



Состав участников второго дня тестов:

TBA (Mercedes AMG F1)

Серхио Перес (Red Bull)

Карлос Сайнс (Ferrari) — до обеда

Шарль Леклер (Ferrari) — после обеда

Даниэль Риккардо (McLaren)

Эстебан Окон (Alpine)

Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri)

Лэнс Стролл (Aston Martin) — до обеда

Себастьян Феттель (Aston Martin) — после обеда

Александер Албон (Williams) — до обеда

Николас Латифи (Williams) — после обеда

Валттери Боттас (Alfa Romeo) — до обеда

Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — после обеда

Мик Шумахер (Haas) — до обеда

Никита Мазепин (Haas) — после обеда.