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Тесты Формулы-1 в Барселоне: онлайн-трансляция второго дня и состав пилотов

Тесты Формулы-1 в Барселоне: онлайн-трансляция второго дня и состав пилотов
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24 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует второй день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне.

Состав участников второго дня тестов:
TBA (Mercedes AMG F1)
Серхио Перес (Red Bull)
Карлос Сайнс (Ferrari) — до обеда
Шарль Леклер (Ferrari) — после обеда
Даниэль Риккардо (McLaren)
Эстебан Окон (Alpine)
Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri)
Лэнс Стролл (Aston Martin) — до обеда
Себастьян Феттель (Aston Martin) — после обеда
Александер Албон (Williams) — до обеда
Николас Латифи (Williams) — после обеда
Валттери Боттас (Alfa Romeo) — до обеда
Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — после обеда
Мик Шумахер (Haas) — до обеда
Никита Мазепин (Haas) — после обеда.

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