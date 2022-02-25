Тесты Формулы-1 в Барселоне: онлайн-трансляция третьего дня и состав пилотов

25 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует третий день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.



Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Барселоне.



Состав участников третьего дня тестов:

TBA (Mercedes AMG F1)

Макс Ферстаппен (Red Bull) — до обеда

Серхио Перес (Red Bull) — после обеда

Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда

Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда

Ландо Норрис (McLaren) — до обеда

Даниэль Риккардо (McLaren) — после обеда

Фернандо Алонсо (Alpine) — до обеда

Эстебан Окон (Alpine) — после обеда

Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда

Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда

Себастьян Феттель (Aston Martin) — до обеда

Лэнс Стролл (Aston Martin) — после обеда

Николас Латифи (Williams) — до обеда

Александер Албон (Williams) — после обеда

Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — до обеда

Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда

Никита Мазепин (Haas) — до обеда

Мик Шумахер (Haas) — после обеда.