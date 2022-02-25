Тесты Формулы-1 в Барселоне: онлайн-трансляция третьего дня и состав пилотов

25 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует третий день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.
Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Барселоне.
Состав участников третьего дня тестов:
TBA (Mercedes AMG F1)
Макс Ферстаппен (Red Bull) — до обеда
Серхио Перес (Red Bull) — после обеда
Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда
Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда
Ландо Норрис (McLaren) — до обеда
Даниэль Риккардо (McLaren) — после обеда
Фернандо Алонсо (Alpine) — до обеда
Эстебан Окон (Alpine) — после обеда
Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда
Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда
Себастьян Феттель (Aston Martin) — до обеда
Лэнс Стролл (Aston Martin) — после обеда
Николас Латифи (Williams) — до обеда
Александер Албон (Williams) — после обеда
Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — до обеда
Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда
Никита Мазепин (Haas) — до обеда
Мик Шумахер (Haas) — после обеда.
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