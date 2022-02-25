Появились первые фотографии «Хааса» без ливреи-триколора и логотипов «Уралкалия»
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В Барселоне на трассе «Монтмело» стартовал третий и заключительный день тестов Формулы-1. В соответствии со сделанным накануне анонсом американская команда Формулы-1 участвует в третьем дне испытаний на автомобиле с изменённой ливреей. «Хаас» отказался от использования ливреи в цветах российского флага и размещения логотипов своего титульного спонсора — российской компании «Уралкалий». Болид VF-22 выступает в пятницу в белой ливрее, а его переднее антикрыло стало чёрным.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» журналиста Андреаса Хаупта.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» команды «Хаас».
Утром за рулём «Хааса» работает российский гонщик Никита Мазепин, после обеда его заменит немец Мик Шумахер.
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