Появились первые фотографии «Хааса» без ливреи-триколора и логотипов «Уралкалия»

В Барселоне на трассе «Монтмело» стартовал третий и заключительный день тестов Формулы-1. В соответствии со сделанным накануне анонсом американская команда Формулы-1 участвует в третьем дне испытаний на автомобиле с изменённой ливреей. «Хаас» отказался от использования ливреи в цветах российского флага и размещения логотипов своего титульного спонсора — российской компании «Уралкалий». Болид VF-22 выступает в пятницу в белой ливрее, а его переднее антикрыло стало чёрным.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» журналиста Андреаса Хаупта.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» команды «Хаас».

Утром за рулём «Хааса» работает российский гонщик Никита Мазепин, после обеда его заменит немец Мик Шумахер.