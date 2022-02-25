«Альпин» пришлось досрочно завершить тесты в Барселоне

Французская команда Формулы-1 «Альпин» объявила, что досрочно завершила первую зимнюю тестовую сессию в Барселоне. Механики «Альпин» не успеют починить болид и вновь выпустить его на трассу в третий и заключительный день испытаний. Таким образом, Эстебан Окон не заменит сегодня за рулём Фернандо Алонсо.

«После проверок в боксах, последовавших за остановкой Фернандо Алонсо на трассе ранее этим утром, команда может подтвердить, что возникла проблема с гидравликой. Мелкая проблема с изоляцией привела к возгоранию в задней части машины.



Команда успешно завершила 266 кругов за три дня шейкдауна в Барселоне. Ремонт машины будет продолжен, и в результате мы не сможем принять участия в оставшейся части дня. С нетерпением ждём возвращения на трассу на следующих тестах в Бахрейне», — гласит заявление «Альпин».