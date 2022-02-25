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«Альпин» пришлось досрочно завершить тесты в Барселоне

«Альпин» пришлось досрочно завершить тесты в Барселоне
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Французская команда Формулы-1 «Альпин» объявила, что досрочно завершила первую зимнюю тестовую сессию в Барселоне. Механики «Альпин» не успеют починить болид и вновь выпустить его на трассу в третий и заключительный день испытаний. Таким образом, Эстебан Окон не заменит сегодня за рулём Фернандо Алонсо.

«После проверок в боксах, последовавших за остановкой Фернандо Алонсо на трассе ранее этим утром, команда может подтвердить, что возникла проблема с гидравликой. Мелкая проблема с изоляцией привела к возгоранию в задней части машины.

Команда успешно завершила 266 кругов за три дня шейкдауна в Барселоне. Ремонт машины будет продолжен, и в результате мы не сможем принять участия в оставшейся части дня. С нетерпением ждём возвращения на трассу на следующих тестах в Бахрейне», — гласит заявление «Альпин».

Формула-1 2022. Зимние тесты 1, Барселона, Испания
Тесты 25 февраля
25 февраля 2022, пятница. 11:00 МСК
Идёт
1
Джордж Расселл
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