«Альпин» пришлось досрочно завершить тесты в Барселоне

Французская команда Формулы-1 «Альпин» объявила, что досрочно завершила первую зимнюю тестовую сессию в Барселоне. Механики «Альпин» не успеют починить болид и вновь выпустить его на трассу в третий и заключительный день испытаний. Таким образом, Эстебан Окон не заменит сегодня за рулём Фернандо Алонсо.
«После проверок в боксах, последовавших за остановкой Фернандо Алонсо на трассе ранее этим утром, команда может подтвердить, что возникла проблема с гидравликой. Мелкая проблема с изоляцией привела к возгоранию в задней части машины.
Команда успешно завершила 266 кругов за три дня шейкдауна в Барселоне. Ремонт машины будет продолжен, и в результате мы не сможем принять участия в оставшейся части дня. С нетерпением ждём возвращения на трассу на следующих тестах в Бахрейне», — гласит заявление «Альпин».
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