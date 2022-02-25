Хэмилтон показал лучший результат в третий день тестов в Барселоне. Мазепин — 15-й

Завершился третий день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. По его итогам лучший результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который использовал шины С5. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен по итогам дня показал четвёртое время.



Российский гонщик Никита Мазепин показал 15-й результат.



Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.

Третий день



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.19,138 (C5, 94 круга)

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.19,233 (С5, 66 кругов)

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.19,556 (С4, 74 круга)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.19,756 (С3, 59 кругов)

5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.19,824 (С4, 48 кругов)

6. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,831 (С3, 44 круга)

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.20,072 (С3, 92 круга)

8. Александер Албон («Уильямс») — 1.20,318 (С4, 94 круга)

9. Николас Латифи («Уильямс») -1.20,699 (С4, 5 кругов)

10. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.20,790

11. Ландо Норрис («Макларен») 1.20,827 (С3, 52 круга)

12. Фернандо Алонсо («Альпин») 1.21,242 (С3, 12 кругов)

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») 1.21,939 (С3, 41 круг)

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») 1.22,469 (С2, 40 кругов)

15. Никита Мазепин («Хаас») 1.26,229 (С3, 9 кругов)

16. Валттери Боттас — 1.30,433 (П, 10 кругов).