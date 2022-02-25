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Тото Вольф: сейчас у «Феррари» самая мощная силовая установка

Тото Вольф: сейчас у «Феррари» самая мощная силовая установка
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил мнение, что «Феррари» удалось добиться огромного прогресса в работе над силовой установкой перед сезоном-2022.

«Есть ощущение, что сейчас у «Феррари» самая мощная силовая установка. Конечно, у нас впереди ещё есть тестовые дни, всё может измениться — но факт в том, что «Феррари» очень уверенно начала новый сезон», — приводит слова Тото Вольфа Auto Motor und Sport.

По информации немецких источников, «Феррари» удалось компенсировать потерю мощности от перехода на топливо Е10, в то время как «Мерседес» этого сделать так и не смог. Потеря мощности оценивается в 20 лошадиных сил.

По итогам заключительного дня тестов лучшее время показали пилоты «Мерседеса».

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