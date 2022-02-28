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Российский спидвейный гонщик Кулаков может получить польское гражданство

Российский спидвейный гонщик Кулаков может получить польское гражданство
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Российский спидвейный гонщик «Выбжеже Гданьск» Виктор Кулаков попытается получить польское гражданство. Об этом рассказал президент команды Тадеуш Здунек.

«Я не согласен наказывать спортсменов из-за ситуации на Украине. Однако я за то, чтобы не проводить в России никаких спортивных мероприятий, будь то футбольные матчи под эгидой ФИФА и УЕФА или Гран-при по спидвею. В настоящее время у Виктора Кулакова проблемы с визой, поэтому он остаётся в России. В нынешних условиях получить визу сложнее, чем обычно.

Несмотря на проблемы с визой, Виктор Кулаков продолжает индивидуальные тренировки и принял участие в соревнованиях по мотокроссу, в которых занял третье место. Его отсутствие, безусловно, было бы для нас большим ударом. Он, несомненно, лидер команды.

Мы сделаем всё, чтобы помочь ему получить польское гражданство. У нас уже были похожие ситуации», — приводит слова Здунека Sport.pl.

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