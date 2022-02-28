Российский спидвейный гонщик Кулаков может получить польское гражданство

Российский спидвейный гонщик «Выбжеже Гданьск» Виктор Кулаков попытается получить польское гражданство. Об этом рассказал президент команды Тадеуш Здунек.
«Я не согласен наказывать спортсменов из-за ситуации на Украине. Однако я за то, чтобы не проводить в России никаких спортивных мероприятий, будь то футбольные матчи под эгидой ФИФА и УЕФА или Гран-при по спидвею. В настоящее время у Виктора Кулакова проблемы с визой, поэтому он остаётся в России. В нынешних условиях получить визу сложнее, чем обычно.
Несмотря на проблемы с визой, Виктор Кулаков продолжает индивидуальные тренировки и принял участие в соревнованиях по мотокроссу, в которых занял третье место. Его отсутствие, безусловно, было бы для нас большим ударом. Он, несомненно, лидер команды.
Мы сделаем всё, чтобы помочь ему получить польское гражданство. У нас уже были похожие ситуации», — приводит слова Здунека Sport.pl.
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