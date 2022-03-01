Гран-при России Формулы-1 официально отменён
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Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла официальное решение исключить из календаря Формулы-1 проведения Гран-при России. Ранее сообщалось лишь о его отмене. Причина такого решения организации — положение дел на Украине, где Российской Федерацией проводится специальная операция.
Гран-при России Формулы-1 должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом гонки на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.
Напомним, ранее стало известно, что ФИА решила не отстранять пилотов из Российской Федерации и Республики Беларусь от участия в международных гонках. При этом они будут обязаны выступать под нейтральным флагом.
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