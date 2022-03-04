Источник: Квят и Русинов планируют получить гоночные лицензии одной из зарубежных стран
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Российские гонщики Даниил Квят и Роман Русинов отказались подписывать заявление Международной автомобильной федерации (ФИА), связанное с проведением военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает телеграм-канал First Place.
Квят и Русинов предпочли не подписывать данный документ Международной автомобильной федерации, который даёт им возможность заявиться с российской лицензией. Гонщики уже обратились в одну из иностранных федераций с просьбой о выдаче им лицензии для выступления в чемпионате по гонкам на выносливость (WEC) и ELMS.
Напомним, ранее многие европейские автоспортивные объединения и федерации сообщили об отказе принимать российских и белорусских спортсменов под национальными лицензиями.
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