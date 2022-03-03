Формула-1 окончательно отказалась от России. Ещё пару лет — и наш Гран-при полюбили бы

Представленность России в международном автоспорте продолжает стремительно сокращаться. Не успели Формула-1 и ФИА объявить об отмене российского Гран-при в 2022 году, как принято глобальное решение: в принципе разорвать контракт с компанией «Росгонки», который был рассчитан до конца 2025 года. Таким образом, Формула-1 не только не проведёт прощальную гонку на «Сочи Автодроме», но и не доберётся до новой трассы «Игора Драйв» в Ленинградской области. Из-за этого мир Ф-1 уже не сможет проникнуться Гран-при России и полюбить его по-настоящему.

Политика гонку родила, политика и загубила

Объяснять причины разрыва соглашения смысла нет: все всё понимают. Лишь отметим: и появление Гран-при России в календаре, и его стремительная пропажа напрямую связаны с политикой. Мечты о российском этапе стали реальностью не потому, что проект Гран-при считали экономически выгодным, а по другим соображениям. Во-первых, Формула-1 позволила задействовать олимпийское наследие (инфраструктуру Олимпийского парка и многочисленные гостиницы), во-вторых, принятие этапа столь престижной и популярной серии — работа на престиж государства.

Сразу было очевидно: едва ли в ближайшем будущем Гран-при России выйдет на самоокупаемость. Высокий промоутерский взнос вкупе с небольшим числом зрительских мест (по меркам Ф-1 50 тысяч на трибунах — скромненько) никак не позволяли свести дебет с кредитом. К тому же до Сочи почти не доезжали иностранцы: далеко от Европы, мало прямых рейсов, неизвестность города по сравнению с Москвой или Санкт-Петербургом.

Чтобы ситуация изменилась, нужно было сочетание целого ряда факторов. Выделим два основных.

1. Культовость трассы. Если бы «Сочи Автодром» стал новым Спа, то и иностранные болельщики потянулись бы в Россию. Увы, создать шикарную конфигурацию было нереально: трассу начали вписывать вокруг уже разбросанных по парку объектов Олимпиады, что привело к многообразию скучных 90-градусных поворотов и почти полному отсутствию обгонов.

2. Национальный герой. Интерес к Формуле-1 внутри России достаточно стабилен, на него сильно не повлияло даже появление Виталия Петрова и его коллег. Как только новая аудитория осознала, что россияне не борются за победы и даже на подиумах появляются редко, как интерес откатился на исходный уровень. Увы, закон рынка: Формуле-1 в России нужны свои Медведев, Хабиб или Валиева. А пока российские гонщики борются за место в топ-10, взрывного интереса к Ф-1 в целом и к Гран-при России в частности не ждите.

Со вторым пунктом подгадать невозможно: прорывными вполне могли стать выступления Даниила Квята за «Ред Булл», но не вышло. Выстрелить мог Роберт Шварцман, но в итоге даже не дошёл до Ф-1. Какие-то шансы имелись у молодого Никиты Бедрина и его коллег, но сейчас вообще непонятно, как дальше сложатся их карьеры.

«Игора Драйв» должна была решить почти все проблемы

В общем, надеяться на героя, который превратит автогонки в национальный вид спорта в России, не приходится. А вот с культовостью трассы и её расположением вполне можно было поработать. Понимая, что в Сочи Гран-при никак не окупить, «Росгонки» приняли мудрое решение о переезде этапа на трассу «Игора Драйв» в Ленинградскую область. Что это могло дать?

1. С учётом модернизации «Игора» должна была обеспечить интересную борьбу: с несколькими местами для обгонов, перепадами высот и всем остальным, что любят как сами пилоты, так и болельщики.

2. Проведение Гран-при под Питером существенно облегчало логистику для европейских болельщиков — особенно из Финляндии и Восточной Европы. Да, с проживанием рядом с трассой могли возникнуть проблемы, но в плане экономики всё было бы куда выгоднее Сочи. Тем более что иностранцы могли не только провести уик-энд на автодроме, но и задержаться в самом Санкт-Петербурге и тем самым поработать на его экономику (Сочи обилием достопримечательностей, которые покорили бы гостей из-за рубежа, похвастать не может).

3. Первые два фактора могли привести к тому, что на трибунах окажется гораздо больше болельщиков, а высокий зрительский интерес, в свою очередь, дал бы «Росгонкам» шанс обсудить с «Либерти» хотя бы небольшое понижение промоутерского взноса.

Второго шанса у России может никогда не появиться

Теперь все эти размышления уже неактуальны. Гран-при России выброшен из Формулы-1, и очевидно, что надолго. У Ф-1 огромное число претендентов на место в её нерезиновом календаре. Конкуренция за Гран-при и рост популярности чемпионата мира приведут к повышению взносов, а нынешние курсы валют — к тому, что России пришлось бы платить ещё больше. Напомним, первый контракт был заключён в далёком 2010 году при совсем другом курсе доллара (30 рублей — простите, если испортили настроение).

Невозможно представить, когда Россия преодолеет международную изоляцию и в каком состоянии окажется национальная экономика, чтобы она смогла себе позволить серьёзные траты на Формулу-1. Да, «Игора Драйв» никуда не денется, но и тут проблема: среди её владельцев люди, приближённые к Владимиру Путину. Сами понимаете, при переговорах это стало бы проблемой. Наконец, на фоне прекращения работы в России многих автопроизводителей ценность гонки Ф-1 на «Игоре» станет ещё ниже. Исправить ситуацию могло бы разве что появление топ-пилота из России, но мы уже писали, что предугадать подобный прорыв нереально.

Впрочем, любые размышления о будущем Гран-при России на данный момент носят теоретический характер или в принципе неуместны. С каждым днём Россия оказывается всё дальше в зоне вылета международного автоспорта. Отбойник уже совсем рядом.