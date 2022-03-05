Стало известно, когда «Хаас» может назвать сменщика Никиты Мазепина

Ведущий автор официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто разместил новый пост в своём «твиттере», рассказав, когда команда «Хаас» может назвать сменщика россиянина Никиты Мазепина, с которым она приняла решение расторгнуть контракт.



«Команда «Хаас» расторгла контракт с Никитой Мазепиным и своим титульным спонсором «Уралкалием». О замене Никиты будет объявлено в начале следующей недели перед предсезонными тестами в Бахрейне», — написал Барретто.

Напомним, о решении «Хааса» расторгнуть контракт с Никитой Мазепиным стало известно сегодня, 5 марта. В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не сумев набрать ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.