«Хаас» расторг контракт с Никитой Мазепиным

Американская команда Формулы-1 приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Об этом сообщила пресс-служба гоночного коллектива, разместив соответствующий пост в своём «твиттере». Такое решение было принято из-за ситуации на Украине, где силами Российской Федерации проводится специальная операция.

Кроме того, в «Хаасе» разорвали контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.