Никита Мазепин выступил с заявлением после расторжения контракта с «Хаасом»

Российский гонщик Никита Мазепин разместил новый пост в своём «инстаграме», обратившись к болельщикам после новости о расторжении контракта с «Хаасом».
«Дорогие болельщики и подписчики, я очень расстроен новостью о расторжении моего контракта с Формулой-1. Я понимаю и осознаю все сложности, но вынужден констатировать, что решение ФИА, также как и моя полная готовность принять предложенные условия, чтобы продолжить сотрудничество — были полностью проигнорированы, и не последовало никаких встречных шагов.
Я очень благодарен всем, кто стремится к пониманию и выражал поддержку. Я невероятно ценю время, проведённое в Формуле-1, и искренне надеюсь, что мы все снова сможем быть вместе в лучшие времена. Мне будет что ещё сказать вам в ближайшее время. Никита», — написал Мазепин.
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