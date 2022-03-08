Делетраз опроверг слухи об интересе со стороны «Хааса»
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Швейцарский гонщик Луи Делетраз опроверг слухи о возможном подписании контракта с «Хаасом».
«Всем привет. В последнее время я вижу много слухов, связывающих меня с освободившимся местом в „Хаасе“. Да, у меня есть суперлицензия, но я не веду никаких переговоров с „Хаасом“. Я уже подписал контракт на 2022 год и доволен им. Всего наилучшего команде и Пьетро Фиттипальди в этой непросто ситуации», — написал Делетраз в своём «твиттере».
Напомним, о решении «Хааса» расстаться с Мазепиным стало известно вчера, 6 марта. Об этом сообщила пресс-служба американской команды.
Нынешний сезон Делетраз должен провести в серии WEC в составе команды «Према» в одном экипаже с РОбертом Кубицей и Лоренцо Коломбо.
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