«Нет раскаяния». Вольф — о ликовании «Мерседеса» после аварии Ферстаппена в Сильверстоуне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкая команда не испытывала угрызений совести от празднования победы Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании 2021 года в свете аварии, в которую попал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, столкнувшись с Хэмилтоном. После заезда из-за бурной реакции «Мерседеса» с резкой критикой выступил «Ред Булл».
«С нашей стороны не было большого чувства раскаяния. Ведь Льюис и сам раньше гораздо чаще уступал там, где ему не следовало этого делать. Когда ты в больнице, потрясённый случившимся, то и не поймёшь, что другая команда переживает за гонщика, для которого эта гонка была домашней. Это был огромный скачок в нашу пользу с точки зрения очков. И мы знали, что с Максом всё в порядке. Гонка в Сильверстоуне была во многом переломной. В «Ред Булл» после этого были очень раздражены», — приводит слова Вольфа RacingNews365 со ссылкой на Sky Sports.
Столкновение между Льюисом и Максом во время гонки в Сильверстоуне случилось на первом круге. В результате Ферстаппен вылетел с трассы и был отправлен в больницу. Хэмилтон гонку продолжил и выиграл её.
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