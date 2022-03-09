Источник объяснил, почему Фиттипальди не заметит Мазепина в «Хаасе»

Резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди будет участвовать в некоторых тренировках американской команды, но не заменит россиянина Никиту Мазепина в новом сезоне Формулы-1 из-за недостаточного бюджета. Об этом сообщается на странице litraosincerao в «Инстаграме». По сведениям источника, на место Никиты придёт немец Нико Хюлькенберг.
Напомним, «Хаас» принял решение расторгнуть соглашение с Мазепиным 5 марта. Такое решение американский гоночный коллектив принял из-за ситуации на Украине. Кроме того, команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».
В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» минувшего сезона Никита занял последнее место, не набрав ни одного очка.
Ранее сообщалось, что место Мазепина в «Хаасе» может занять бывший гонщик Формулы-1 Кевин Магнуссен.
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