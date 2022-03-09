Кевин Магнуссен заменит Никиту Мазепина в «Хаасе» на сезон-2022

Команда Формулы-1 «Хаас» подписала контракт с датским гонщиком Кевином Магнуссеном, который будет в чемпионате в сезоне-2022. Именно датчанин заменит в составе команды россиянина Никиту Мазепина. В пресс-релизе «Хааса» отмечается, что речь идёт о многолетнем соглашении с Магнуссеном, но его точный срок и опции не разглашаются.

«Я рад приветствовать Кевина Магнуссена в «Хаасе». Когда мы искали гонщика, который мог бы принести пользу команде, не говоря уже о богатом опыте в Формуле 1, Кевин стал для нас простым решением. Благодаря тому, что Кевин сразу же стал доступен, мы можем использовать его как ресурс на предсезонных тестах вместе с Миком Шумахером и Пьетро Фиттипальди. Пьетро будет первым на этой неделе и проведёт полдня на тестах в четверг — это отличная возможность для него, а Мик и Кевин сделают всё остальное перед Гран-при Бахрейна», — сказал руководитель команды Гюнтер Штайнер.

Магнуссен выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год. За время работы в команде датский гонщик провёл 79 гонок.