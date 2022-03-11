Магнуссен: Штайнер позвонил мне и всё испортил

Новобранец «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о звонке Гюнтера Штайнера с приглашением в команду.
«Гюнтер Штайнер позвонил мне неделю назад. Я как раз собирался поехать с семьёй в США, чтобы немного отдохнуть перед Себрингом. Решил поехать во Флориду, потому что не было уверенности, случится моё возвращение или нет. Я добрался до Майами, после чего мне позвонил Гюнтер со словами: «Давай сделаем это». В итоге я поехал сюда, в Бахрейн.
Было много вещей, которые нужно было решить, у меня был контракт с «Пежо» и «Ганасси».
Думаю, я мог бы остаться в Формуле-1 и после 2020 года, если бы действительно этого хотел. Но у меня закончилась мотивация. Последние два года были очень тяжёлыми, так что у меня действительно закончилась мотивация. Я уехал, участвовал в других гонках, поднимался на подиумы, брал поулы. Это было весело. Мне это нравилось. Но потом мне позвонил Гюнтер и всё испортил! Я почувствовал, что хочу сделать это. Я не знал, что так скучаю по Формуле-1. Но когда у меня появился шанс, понял, что хочу вернуться», — приводит слова Магнуссена RacingNews365.
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