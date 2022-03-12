Ферстаппен: сериал Drive to Survive испортился ещё после первого сезона

Пилот «Ред Булл», чемпион мира 2021 года Макс Ферстаппен высказался о документальном сериале Netflix, посвящённом Формуле-1 — Drive to Survive.



«Нет, я не передумаю. Мне кажется, что сериал испортился ещё после первого сезона. Я довольно приземлённый и обычный парень. Я предпочитаю, чтобы люди рассказывали о фактах, а не пытались раздувать истории. Я понимаю, что Netflix нужен подобный подход, все их сериалы и документальные проекты выполнены в таком стиле. Это просто не моё. Наверное, я просто посмотрю сериал после его выхода, а затем продолжу заниматься своей жизнью», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.



Напомним, четвёртый сезон документального сериала вышел на Netflix 11 марта 2022 года.