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«Ущемление по национальному признаку». Сироткин высказался об отказе от выступлений

«Ущемление по национальному признаку». Сироткин высказался об отказе от выступлений
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин прокомментировал тот факт, что ему и другим членам программы придётся пропустить гоночный сезон-2022 из-за политической обстановки и требований ФИА к российским и белорусским пилотам.

«Я очень огорчен, что вся политическая ситуация в мире так явно отражается на спорте и других сферах, которые никак не связаны с политикой. Особенно обидно за наших молодых пилотов, у которых впереди было большое будущие и перспективы хорошей карьеры, которая сейчас встала на паузу.

То, что происходит сейчас — настоящее ущемление по национальному признаку. Очень неприятно, горько и обидно осознавать, что такое возможно в 21-м веке.

Но нет смысла мусолить эту тему, это решение уже факт, вряд ли есть реальная вероятность каких-то скорых изменений. Поэтому вместо того, чтобы горевать и сожалеть, я бы подумал о том, что можно сделать в текущей ситуации…

Любую ситуацию можно обернуть в свою пользу. В текущих реалиях это должно подстегнуть к развитию и масштабированию автоспорта в России. Я уверен, что сейчас лучшее время, чтобы создавать собственные направления и серии. Я точно не собираюсь паниковать и не призываю вас поддаваться импульсивным и необдуманным решениям.

Важно сделать выводы и искать пути решения, а они всегда были, есть и будут», — написал Сироткин в своём телеграм-канале.

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