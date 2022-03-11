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Формула-1 разорвала контракт на телетрансляции гонок на «Матч ТВ», Смоляр, Сидоркова и Смаль без гонок

Россию окончательно выбросили из гонок. Подставили пилотов и отобрали трансляции Ф-1
Евгений Кустов
Россию окончательно выбросили из гонок
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Вот и всё — изоляция уже практически наступила. 2022-й — без Алексея Попова и гонщиков с российской лицензией.

Когда буквально неделю назад мы радовались, что Международная автомобильная федерация не стала запрещать российским гонщикам выступать, то вряд ли могли представить, что уже спустя неделю представители отечественного автоспорта окажутся в изоляции, а болельщики — без легальной возможности смотреть гонки. Но, как выяснилось, Формула-1 и ФИА ничем не отличаются от других чемпионатов и федераций. Окончательный разрыв с Россией произошёл за один день — 10 марта.

Российские гонщики — вне игры

8 марта мы выпустили важное интервью со знаменитым штурманом Константином Жильцовым, который подробно объяснил, почему российские гонщики просто не могут подписать бумагу от ФИА, необходимую для выступления под нейтральным флагом — в тех странах, что ещё самовольно не запретили россиянам и белорусам гоняться вопреки разрешению ФИА. И вот в четверг стало известно, что скандальный документ ФИА не стали подписывать ещё целый ряд пилотов из России.

Ранее вне игры оказались Даниил Квят и Роман Русинов в гонках на выносливость, а также все российские участники чемпионата мира по ралли-рейдам. Теперь пришёл черёд кольцевиков: о тотальном отказе от выступлений объявила программа «СМП Рейсинг». Без Формулы-3 остался Александр Смоляр, без Региональной формулы — Кирилл Смаль, без W Series – Ирина Сидоркова. Не поедет в Формуле-4 Никита Бедрин, а Владимир Иванников — в картинге. Наконец, не вернётся в гонки GT Сергей Сироткин.

«ФИА потребовала от спортсменов подписать согласие не только с выступлением в нейтральном статусе, но и с практически полным отказом от упоминаний России и демонстрации любых символов государства (в том числе исторических) – даже в личных аккаунтах в социальных сетях. Кроме того, подписание подготовленного ФИА документа по сути стало бы для спортсменов демонстрацией определенной политической позиции», — отметила пресс-служба «СМП Рейсинг».

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Пункт, запрещающий выложить фото с флагом, условно, даже с пляжа, скандален. Но понятно, что в первую очередь для всех оказался неприемлем дополнительный документ ФИА, который способен подставить подписавшего его человека под вполне реальную уголовную статью. Но федерации на это наплевать: таким иезуитским способом они просто решили свои проблемы, избежав претензий насчёт участия в соревнованиях спортсменов из «неправильной» страны.

Выходит, в 2022-м Россия осталась вообще без своих гонщиков? И да, и нет. Вероятно, мы не увидим ни одного пилота с российской лицензией, но не исключено, что на старт выйдут пилоты, которые получат лицензии от других стран. Например, как сообщил телеграм-канал First Place, Денис Булатов поедет в немецком чемпионате GT4 с местной лицензией. Вполне возможно, что лицензии других стран получат несколько пилотов Формулы-4 и некоторые картингисты.

Наконец, в сообщении «СМП Рейсинг» ничего не говорится про Роберта Шварцмана. Да, он не планировал нигде выступать, но для работы с «Феррари» на пятничных практиках Ф-1 Роберту все равно нужно либо подписать документ ФИА, либо получить гоночную лицензию другой страны — скажем, Италии или Израиля. Подождём информацию по этому поводу. Но глобально надо смириться: 2022-й — год почти без России в мировом автоспорте.

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Российские болельщики — без трансляций

Вторая печальная новость пришла ближе к вечеру. После паузы длиной в несколько дней Формула-1 решила последовать примеру некоторых коллег (АПЛ, НХЛ…) и в одностороннем порядке разорвать контракт с «Матч ТВ» на телевизионные трансляции гонок. Сервис F1 TV в России тоже перестаёт работать — единственный вопрос, сохранится ли доступ к нему у тех, у кого ещё действует подписка, или всё отключат даже им. Так или иначе, Россия осталась без легальных телевизионных трансляций Формулы-1, а заодно Формулы-2 и Формулы-3, которые шли в одном пакете с «Королевскими гонками».

«Формула-1 расторгла соглашение с «Матч ТВ» по формальному признаку. К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны. Мы сожалеем об этом очередном политизированном шаге со стороны западных коллег и надеемся, что многочисленные поклонники автоспорта в России ещё увидят Ф-1 на большом экране и с комментариями нашего голоса Формулы — Алексея Попова», — отметил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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Действия Формулы-1 теоретически понятны. По сути, сейчас продолжается своеобразный флешмоб, когда международные организации и компании по очереди рвут все связи с Россией и затем требуют того же самого от коллег. И если уж НХЛ ушла от «нейтрального» «Яндекса», то было предсказуемо, что Ф-1 не захочет сотрудничать с каналом из холдинга «Газпром-Медиа».

Последний раз Россия оставалась без трансляций Ф-1 в начале 2000 года, когда телеканал «Россия» приобрёл права лишь со второй гонки сезона. Ну а действительно длинная пауза возникла в 1997-м, когда трансляции вернулись лишь с середины года. И вот — возвращение в лихие 90-е. Да, сейчас не проблема найти пиратский стрим (если не пропадёт глобальный интернет) и не надо узнавать результаты гонок из журнала «За рулём» или из сводки новостей на радио «Маяк». Но, так или иначе, это огромный удар по популярности Формулы-1 в России и по отечественному автоспорту в целом.

Ф-1 без русского пилота, без Гран-при России и вот теперь — вообще без трансляций. Это точно пройдёт. Но вот когда — большой вопрос.

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