Россию окончательно выбросили из гонок. Подставили пилотов и отобрали трансляции Ф-1

Когда буквально неделю назад мы радовались, что Международная автомобильная федерация не стала запрещать российским гонщикам выступать, то вряд ли могли представить, что уже спустя неделю представители отечественного автоспорта окажутся в изоляции, а болельщики — без легальной возможности смотреть гонки. Но, как выяснилось, Формула-1 и ФИА ничем не отличаются от других чемпионатов и федераций. Окончательный разрыв с Россией произошёл за один день — 10 марта.

Российские гонщики — вне игры

8 марта мы выпустили важное интервью со знаменитым штурманом Константином Жильцовым, который подробно объяснил, почему российские гонщики просто не могут подписать бумагу от ФИА, необходимую для выступления под нейтральным флагом — в тех странах, что ещё самовольно не запретили россиянам и белорусам гоняться вопреки разрешению ФИА. И вот в четверг стало известно, что скандальный документ ФИА не стали подписывать ещё целый ряд пилотов из России.

Ранее вне игры оказались Даниил Квят и Роман Русинов в гонках на выносливость, а также все российские участники чемпионата мира по ралли-рейдам. Теперь пришёл черёд кольцевиков: о тотальном отказе от выступлений объявила программа «СМП Рейсинг». Без Формулы-3 остался Александр Смоляр, без Региональной формулы — Кирилл Смаль, без W Series – Ирина Сидоркова. Не поедет в Формуле-4 Никита Бедрин, а Владимир Иванников — в картинге. Наконец, не вернётся в гонки GT Сергей Сироткин.

«ФИА потребовала от спортсменов подписать согласие не только с выступлением в нейтральном статусе, но и с практически полным отказом от упоминаний России и демонстрации любых символов государства (в том числе исторических) – даже в личных аккаунтах в социальных сетях. Кроме того, подписание подготовленного ФИА документа по сути стало бы для спортсменов демонстрацией определенной политической позиции», — отметила пресс-служба «СМП Рейсинг».

Пункт, запрещающий выложить фото с флагом, условно, даже с пляжа, скандален. Но понятно, что в первую очередь для всех оказался неприемлем дополнительный документ ФИА, который способен подставить подписавшего его человека под вполне реальную уголовную статью. Но федерации на это наплевать: таким иезуитским способом они просто решили свои проблемы, избежав претензий насчёт участия в соревнованиях спортсменов из «неправильной» страны.

Выходит, в 2022-м Россия осталась вообще без своих гонщиков? И да, и нет. Вероятно, мы не увидим ни одного пилота с российской лицензией, но не исключено, что на старт выйдут пилоты, которые получат лицензии от других стран. Например, как сообщил телеграм-канал First Place, Денис Булатов поедет в немецком чемпионате GT4 с местной лицензией. Вполне возможно, что лицензии других стран получат несколько пилотов Формулы-4 и некоторые картингисты.

Наконец, в сообщении «СМП Рейсинг» ничего не говорится про Роберта Шварцмана. Да, он не планировал нигде выступать, но для работы с «Феррари» на пятничных практиках Ф-1 Роберту все равно нужно либо подписать документ ФИА, либо получить гоночную лицензию другой страны — скажем, Италии или Израиля. Подождём информацию по этому поводу. Но глобально надо смириться: 2022-й — год почти без России в мировом автоспорте.

Российские болельщики — без трансляций

Вторая печальная новость пришла ближе к вечеру. После паузы длиной в несколько дней Формула-1 решила последовать примеру некоторых коллег (АПЛ, НХЛ…) и в одностороннем порядке разорвать контракт с «Матч ТВ» на телевизионные трансляции гонок. Сервис F1 TV в России тоже перестаёт работать — единственный вопрос, сохранится ли доступ к нему у тех, у кого ещё действует подписка, или всё отключат даже им. Так или иначе, Россия осталась без легальных телевизионных трансляций Формулы-1, а заодно Формулы-2 и Формулы-3, которые шли в одном пакете с «Королевскими гонками».

«Формула-1 расторгла соглашение с «Матч ТВ» по формальному признаку. К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны. Мы сожалеем об этом очередном политизированном шаге со стороны западных коллег и надеемся, что многочисленные поклонники автоспорта в России ещё увидят Ф-1 на большом экране и с комментариями нашего голоса Формулы — Алексея Попова», — отметил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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Действия Формулы-1 теоретически понятны. По сути, сейчас продолжается своеобразный флешмоб, когда международные организации и компании по очереди рвут все связи с Россией и затем требуют того же самого от коллег. И если уж НХЛ ушла от «нейтрального» «Яндекса», то было предсказуемо, что Ф-1 не захочет сотрудничать с каналом из холдинга «Газпром-Медиа».

Последний раз Россия оставалась без трансляций Ф-1 в начале 2000 года, когда телеканал «Россия» приобрёл права лишь со второй гонки сезона. Ну а действительно длинная пауза возникла в 1997-м, когда трансляции вернулись лишь с середины года. И вот — возвращение в лихие 90-е. Да, сейчас не проблема найти пиратский стрим (если не пропадёт глобальный интернет) и не надо узнавать результаты гонок из журнала «За рулём» или из сводки новостей на радио «Маяк». Но, так или иначе, это огромный удар по популярности Формулы-1 в России и по отечественному автоспорту в целом.

Ф-1 без русского пилота, без Гран-при России и вот теперь — вообще без трансляций. Это точно пройдёт. Но вот когда — большой вопрос.