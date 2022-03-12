Эрикссон и Баттон подшутили над Формулой-1 после результата Магнуссена во 2-й день тестов

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гонщик IndyCar Маркус Эрикссон и чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон отреагировали на результат пилота «Хааса» Кевина Магнуссена, показанный им во второй день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Кевин получил дополнительный час работы на трассе после завершения основной программы тестов, поскольку «Хаас» пропустил вчерашнюю утреннюю сессию, показав в итоге самое лучшее время.



«Месяц назад Кевин был на тестах в IndyCar в Себринге и оказался там самым медленным. А сейчас, только появившись в Формуле-1, он стал самым быстрым. Это должно означать, что IndyCar сложнее и конкурентоспособнее, чем Формула-1. Теперь этот вопрос решён раз и навсегда», — написал Эрикссон в своём «твиттере».



«Я согласен, но, быть может, все те гонки, которые ты выиграл в Формуле-1, помогли тебе обрести уверенность, чтобы быть конкурентоспособным в Indycar?» — ответил в своём «твиттере» Баттон.