«Будто никуда и не уходил». Магнуссен — о быстрейшем результате во 2-й день тестов Ф-1

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал свой результат во второй день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Магнуссен получил дополнительный час работы на трассе после завершения основной программы тестов, поскольку «Хаас» пропустил вчерашнюю утреннюю сессию, показав в итоге самое лучшее время.



«Было здорово вернуться в машину Формулы–1, здорово вернуться в команду. Всё прошло очень хорошо. День у нас удался. Первые пару заездов я потратил на то, чтобы снова набрать скорость на болиде «Королевских гонок». А в целом мне казалось, что я никуда и не уходил.



Хотя в конце заезда я что-то почувствовал в своей шее — она словно сломалась, но это было ожидаемо! В моём распоряжении есть ещё один день, а затем, надеюсь, форма будет несколько лучше», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.

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