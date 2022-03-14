«Пока одни плюсы». Мик Шумахер высказался о замене Мазепина на Магнуссена

Пилот «Хааса» Мик Шумахер дал комментарий по поводу замена Никиты Мазепина на Кевина Магнуссена в составе его команды.

«Это определённо полезно для меня и для команды. Магнуссен был частью команды четыре года, затем у него был годичный перерыв. Он всем нравится в команде. Я думаю, что эмоции и чувства в команде сейчас очень хорошие. И да, он станет хорошим ориентиром, так что пока одни плюсы.

Я могу извлечь пользу из его опыта, а также считаю его хорошим ориентиром. Теперь у меня есть возможность помериться силами и испытать давление», – приводит слова Шумахера Racingnews365.

Напомним, Магнуссен выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год. За время работы в команде датский гонщик провёл 79 гонок.



Американская команда расторгла соглашение с Мазепиным 5 марта. Кроме того, «Хаас» прекратил сотрудничество с российской компанией «Уралкалий», являвшейся её титульным спонсором.