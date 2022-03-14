«Пока одни плюсы». Мик Шумахер высказался о замене Мазепина на Магнуссена

Пилот «Хааса» Мик Шумахер дал комментарий по поводу замена Никиты Мазепина на Кевина Магнуссена в составе его команды.
«Это определённо полезно для меня и для команды. Магнуссен был частью команды четыре года, затем у него был годичный перерыв. Он всем нравится в команде. Я думаю, что эмоции и чувства в команде сейчас очень хорошие. И да, он станет хорошим ориентиром, так что пока одни плюсы.
Я могу извлечь пользу из его опыта, а также считаю его хорошим ориентиром. Теперь у меня есть возможность помериться силами и испытать давление», – приводит слова Шумахера Racingnews365.
Напомним, Магнуссен выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год. За время работы в команде датский гонщик провёл 79 гонок.
Американская команда расторгла соглашение с Мазепиным 5 марта. Кроме того, «Хаас» прекратил сотрудничество с российской компанией «Уралкалий», являвшейся её титульным спонсором.
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