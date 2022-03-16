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Боттас — о новом сезоне Drive to Survive: не очень люблю смотреть на себя по телевизору

Боттас — о новом сезоне Drive to Survive: не очень люблю смотреть на себя по телевизору
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас признался, что ещё не смотрел четвёртый сезон документального сериала Drive to Survive, одной из сюжетных арок которого является уход финского гонщика из команды «Мерседес».

«Я не видел ничего, так что не могу сказать. Очевидно, что создатели сериала берут различные эпизоды из разных гонок и ситуаций, так что мне сложно прокомментировать то, о чём вы говорите, не могу сказать многого. Обычно я не очень люблю смотреть на себя по телевизору», — приводит слова Валттери Боттаса GrandPrix247.

Напомним, четвёртый сезон документального сериала вышел на Netflix 11 марта 2022 года.

Валттери Боттаса в составе «Мерседеса» в сезоне-2022 заменил Джордж Расселл, а сам Боттас сменил Кими Райкконена в составе «Альфа Ромео».

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