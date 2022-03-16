Кевин Магнуссен поделился мнением о Мике Шумахере

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о своём напарнике, Мике Шумахере.



«У меня было время, чтобы познакомиться с Миком поближе. Он классный парень, такое он на меня произвёл впечатление сразу же. Мик реально смотрит на вещи, при этом он очень талантлив. Конечно, я следил за его прогрессом в 2021 году, как по мне, он сделал всё, что мог, за рулём машины, которой было очень непросто управлять. Я под впечатлением от того, что он несколько раз проходил во вторую часть квалификации. С нетерпением жду совместной работы в этом году», — приводит слова Кевина Магнуссена официальный сайт команды.



Напомним, Магнуссен в составе «Хааса» сменил россиянина Никиту Мазепина. Никита был уволен из команды уже после первых предсезонных тестов.